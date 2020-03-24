مدير مطار سرت الدولي الجديد يتسلم مهام عمله

تم بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت التوقيع على محضر التسليم والاستلام بين مدير مطار سرت الدولي المكلف مفتاح محمد مصباح ومدير مطار سرت الدولي الجديد محمد صالح الشرقاوي وذلك استناداً على قرار رقم 142 لسنة 2017 الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية بشأن تكليف موظف بمهام وكذلك بناء على كتاب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة كابتن محمد على عبد القادر بتكليف لجنة الإشراف على مراسم التسليم والاستلام بين الطرفين برئاسة حسن أبراهيم سالم وعضوية طارق عبدالله الريفاوي ومحمد فرج أبراهيم.

وقال مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل في تصريح صحفي إن إجراءات التوقيع على التسليم والاستلام بين المدير السابق والجديد لمطار سرت الدولي رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري لبلدية سرت فرج أبراهيم عبد المجيد ومدير مكتب مواصلات سرت ومديري إداراتي الشؤون الادارية والمالية والاعلام والعلاقات ببلدية سرت ومكتب شؤون المجلس التسييري للبلدية.

وتمت المصادقة على المحضر من قبل رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد ومدير مكتب مواصلات سرت حسن أمقاوي.

وخلال جلسة التوقيع على اجراءات المحضر أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية في كلمة ثمن خلالها جهود الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة وكذلك مصلحة المطارات الليبية.

كما قدم شكر المجلس للمدير المكلف بمطار سرت الدولي متمنين التوفيق للمدير الجديد للمطار.

واكد حرص المجلس بالتعاون مع الهيئة على أن يتم امكانية تسيير رحلة الحجاج الى بيت الله من مطار سرت الدولي، مؤكدا على تذليل كافة المعوقات التي تواجهه.

ومن جهته أكد رئيس لجنة التسليم والاستلام المكلف من الهيئة العامة للمواصلات حسن ابراهيم عن شكره للمجلس التسييري للبلدية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص الهيئة ومصلحة المطارات على امكانية الوقوف جميعا مع المجلس لتسيير رحلة الحجاج بسرت ان شاء الله، داعيا المدير السابق والمدير الجديد للمطار ان يعملوا في خندق واحد خدمة لمدينتهم ومطار سرت الدولي، مشيرا الى وقوف الهيئة لتدليل المعوقات التي قد تعيق المطار ومرافقه.