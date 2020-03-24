“وال” تتابع اجتماعات فريق التوعية والوقاية من فيروس كورونا

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) _ نظم الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس، اجتماعا في قسم التعقيم بمركز بنغازي الطبي.

وناقش الاجتماع، الذي عقد الأحد الماضي، بحسب رئيس الفريق طبيبة سعدة بوليفة، المباشرة في إطلاق حملات توعية داخل المستشفيات والعيادات المجمعة .

وقالت بوليفة:”حاليا يخضع عددا من الفريق من أطباء صحة عامة تخصص مكافحة العدوى، لدورة تدريبية لتجهيزهم للعمل داخل اقسام العنايات” .

وأوضحت بوليفة إن عدد الفريق البالغ 85 طبيب صحة عامة، تم ضمه رسميا إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا .

وأشارت بولفية إلى أن أطباء صحة عامة تخصص مكافحة العدوى، هم خط الدفاع الأول داخل اي مرفق طبي، في حال ظهور المرض.

وأضافت: “سيخضع جزء من الفريق لدورة متقدمة في تعقيم غرف العنايات والممرات التابعة لها، وتعقيم أجهزة التنفس والأسرة وغرف العزل” .

بوليفة أشارت في ختام حديثها إلى قيامها الإسبوع الماضي، بافتتاح وتشغيل المعمل التابع لقسم التعقيم بالمركز الطبي، بعد موافقة إدارة المركز، مضيفة، أنه يجري حاليا تجهيز كميات من “الكحول” بالتعاون مع أطباء الصيدلة بالمركز .

وفي ذات السياق، واكبت عدسة _ وكالة الانباء الليبية _

أعمال تجهيز مادة ” الكحول “، من قبل عدد من أطباء الصيدلة، تحت إشراف مباشر من مدير إدارة الصيدلة بمركز بنغازي الطبي، طبيبة غادة هدية .

وقالت هدية:” نقوم داخل المعمل بتجهيز مادة الكحول الشخصي، وتسليمها للعاملين بالمركز بمختلف تخصصاتهم، وذلك حماية لهم من أي طارئ” .

وأشارت هدية إلى مجهودات طبيبة صيدلة نجوى البرعصي، في قيامها بإعداد تركيبة للكحول الشخصي، معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقمنا بتوفير مواد التركيبة والمباشرة في تجهيزه .

وأضافت:”طالبنا إدارة المركز بتوفير عدد 5000 عبوة شخصية، ونأمل أن تكفي هذه الكمية إلى حين إنجلاء الأزمة”. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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