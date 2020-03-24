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تعقيم مجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح في أبوسليم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نقذ فريق الأزمات والطوارئ بلدية أبوسليم حملة تعقيم لمجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ومقر لوزارة العدل في حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جهاز الشرطة القضائية، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتستمر حملات التعقيم في جميع البلديات، بهدف الوقاية من الوباء، وتشمل تطهير الشوارع الرئيسية وأيضا أمال تعقيم المباني الحكومية وغيرها.

وشهد حقل أبو الطفل النفطي أمس انطلاق حملة لتعقيم مرافقه، ومن ضمنها صالة الأكل ومخيم شركة الهناء، كما استهدفت الحملة النادي وملحقاته، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الشيء عندما يزيد عن حده ينقلب ضده – الان حتى منطقيا – عندما يتم منع الناس والصد عن سبيل الله وإقفال مساجد يذكر فيها اسم الله – وأرزاق العباد ومحلاتهم – وحجز الناس حتى بعدم مصافحة الايدي –
    لمجرد اشاعات وافتراءات ولم يتبث صحتها حتى الان …!!!
    لا اعتقد ان مسلمين يقومون بالوضوء خمس مرات يوميا سيصابون بهذا المرض .
    والى الان لم يتبث وجود هذا المرض لاي أشخاص ليبيين .
    وتوحد أمراض اخرى وعادية مزمنة مثل السكري وضغط الدم والأعصاب والكلى وغيره – هذه الأمراض طبيا تحتاج للهواء الطلق وممارسة الرياضة والاكل الصحي – وليس للجلوس في البيت …!!!!
    وكذلك طمع القطاعات ابصحيةًوظلبهم المتزايد للاموال – حتى التبرعات اصبحتً مبيعات …!!! سبحان الله …!!!
    – وكذلك منع إقامة الافراح والمآتم هذا شيء يعتبر ملزم و طبيعي وشرعي ولا يوجد فيه اي شبهات – او خرق القانون –
    – هذا يعتبر صد عن سبيل الله وقالها الله في كتابه الكريم في سورة ابراهيم . افلا يتدبرون القران ام على قلوب إقفالها .

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  • اخد شهود عيان ليبي يوم أمس خرج من المسجد فوجد أطباء مجرمين يقنعون رؤسهم ويقومون بسرقة مواطن بالاكراه في سياراته …. من سيحاسب الجناة …؟!!!

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