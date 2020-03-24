«بنغازي الطبي» يستهدف إنتاج 5 آلاف عبوة مطهر

قالت مديرة إدارة الصيدلة بمركز بنغازي الطبي، غادة هدية، إنه يجري حاليا تجهيز مادة الكحول في معمل المركز، من قبل أطباء الصيدلة، وتسليمها للعاملين بالمركز في مختلف تخصصاتهم؛ حماية لهم من أي طارئ، مستهدفة توفير خمسة آلاف عبوة مطهر.

وأشارت إلى مجهودات طبيبة صيدلة نجوى البرعصي، في إعداد تركيبة للكحول الشخصي، معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتوفير مواد التركيبة والمباشرة في تجهيزه، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، نظم الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس، اجتماعا في قسم التعقيم بالمركز، لبحث إطلاق حملات توعية داخل المستشفيات والعيادات المجمعة.

وقالت رئيس الفريق سعدة بوليفة، إن الفريق من أطباء صحة عامة تخصص مكافحة العدوى يخضعون لدورة تدريبية لتجهيزهم للعمل داخل اقسام العنايات، وعددهم 85 طبيب صحة عامة، وقد ضم الفريق رسميا إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.

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وأشارت بولفية إلى أن أطباء صحة عامة تخصص مكافحة العدوى، هم خط الدفاع الأول داخل اي مرفق طبي، في حال ظهور المرض، منوهة بأ جزء من الفريق سيخضع لدورة متقدمة في تعقيم غرف العنايات والممرات التابعة لها، وتعقيم أجهزة التنفس والأسرة وغرف العزل.

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