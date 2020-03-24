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السراج يحمل المحرضين على العنف المسؤولية القانونية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منه يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية عن ذلك.

وقال السراج في بيان له إن “معركة الدفاع عن الدولة المدنية وعن عاصمة الدولة” هي حرب وطنية من أجل ليبيا وليست حرب مدينة ولا منطقة ولا حزب معربا عن رفضه “كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال وينال من أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي.

وأضاف السراج سنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبي.

وتابع السراج “أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وهو يمارس مهامه بموجب الاتفاق السياسي وإلى حين تسليم ولاية السلطة التنفيذية إلى حكومة يتفق عليها الليبيون هو سلطة وحكومة معترف بها وطنيا ودوليا لكل ليبيا وهو يحرص أشد الحرص من خلال مسؤوليته الشاملة على خدمة كل الليبيين قدر حرصه على اختيار وتكليف الاكفاء بالمسؤوليات والمهام والأعمال الأساسية والمساندة ولا يمكن أن يقبل بوجود من هم دون ذلك ضمن هيكلته وإدارته ومؤسساته”.

وزاد السراج “أن مناط الدعاوى والاتهامات والأحكام هو القضاء وليس الإعلام وإذا كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحق فإن الإعلام يجب أن يكون صوت الحقيقة وليس صوت الباطل والتحريض على العنف المادي والمعنوي وعلى إلحاق الأذى الشخصي والمعنوي بالمواطنين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • يا ليبيين اطلعوا وقولوا رأيكم . قبل فوات الاوان :
    – الشيء عندما يزيد عن حده ينقلب ضده الان حتى منطقيا – عندما يتم منع الناس والصد عن سبيل الله وإقفال مساجد يذكر فيها اسم الله – وأرزاق العباد ومحلاتهم – وحجز الناس حتى بعدم مصافحة الايدي –
    لمجرد اشاعات وافتراءات ولم يتبث صحتها حتى الان …!!!
    لا اعتقد ان مسلمين يقومون بالوضوء خمس مرات يوميا سيصابون بهذا المرض .
    والى الان لم يتبث وجود هذا المرض لاي أشخاص ليبيين .
    وتوحد أمراض اخرى وعادية مزمنة مثل السكري وضغط الدم والأعصاب والكلى وغيره – هذه الأمراض طبيا تحتاج للهواء الطلق وممارسة الرياضة والاكل الصحي – وليس للجلوس في البيت …!!!!
    وكذلك طمع القطاعات ابصحيةًوظلبهم المتزايد للاموال – حتى التبرعات اصبحت مبيعات …!!! سبحان الله …!!!
    – وكذلك منع إقامة الافراح والمآتم هذا شيء يعتبر ملزم و طبيعي وشرعي ولا يوجد فيه اي شبهات – او خرق القانون –
    – هذا يعتبر صد عن سبيل الله وقالها الله في كتابه الكريم في سورة ابراهيم . افلا يتدبرون القران ام على قلوب إقفالها .

    – احد شهود عيان ليبي يوم أمس خرج من المسجد فوجد أطباء مجرمين يقنعون رؤسهم بسيارة اسعاف ويقومون بسرقة مواطن بالاكراه في سياراته …. من سيحاسب الجناة …؟!!!

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