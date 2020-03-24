السراج لـ كونتي: نتضامن مع الحكومة والشعب الإيطالي في مواجهة وباء كورونا

ليبيا – جرى اتصال هاتفي أمس الاثنين بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

السراج عبّر خلال المكالمة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع الحكومة والشعب الإيطالي الصديق في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وأعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي هذه الأزمة والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الإيطالي السراج على ما ابداه من مشاعر الود والتضامن التي تُلخصُ المعنى الحقيقي للصداقة بين الشعوب، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها في مواجهة وباء كورونا متمنياً تجاوز هذه المحنة.

من ناحية أخرى تناولت المحادثة مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث أوضح السراج بأن ما وصفها بـ”الاعتداءات على مدينة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) لم تتوقف وتتسبب في مقتل مدنيين بشكل يومي رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية والتي تجاوبت معها حكومة الوفاق حسب زعمه.

وأضاف السراج بأن ما وصفها بـ”المليشيات المعتدية ” (القوات المسلحك الليبية) لم تعر أي اهتمام بهذه الدعوة كما تجاهلت مخاطر الوباء حسب زعمه.

بدوره أبدى كونتي بحسب المصدر أسفه واستيائه لذلك، وعبّر عن رفض بلاده لما وصفه بـ” الانتهاكات “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية