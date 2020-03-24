«خارجية الوفاق»: توفير إقامة لـ 1187 مواطنا ليبيا في تونس

وفرت القنصلية الليبية العامة في صفاقس إقامة لـ 1187 مواطنا ليبيا في تونس حتى الآن، ولا تزال عملية الحصر مستمرة.

وتوزع المواطنون على ثلاث مدن هي بن قردان وحربة وصفاقس، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وطالب القبلاوي المواطنين العالقين في تونس الالتزام بالبقاء في المنازل التي تم توفيرها لهم، وأن يتجنبوا الخروج ويتبعون الإرشادات الصحية كاملة.

وأصدرت لجنة الأزمة بالقنصلية في صفاقس بيانا بأعمالها خلال الفترة الماضية، تضمنت توزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على المواطنين العالقين، والجالية الليبية المقيمة بالجنوب التونسي، وإيفاد أعضاء باللجنة إلى منفذ رأس جدير للتواصل مع المواطنين العالقين هناك، إذ أقنعوا البعض بالعودة وتوفير أماكن إقامة لهم في المدن التونسية سالفة الذكر.

وتتواصل الجهود من أجل معاونة الليبيين العالقين حول العالم، حيث جرى توفير مكان إقامة للموجوين في اسطنبول، كما تم إجلاء العالقين في مطار القاهرة إلى ليبيا برا، وتم توفير مواد غذائية ومستلزمات أخرى للمواطنين في إيطاليا.

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