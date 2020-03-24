بوليفة: أطباء الصحة العامة “خط الدفاع الأول” ضد تفشي كورونا

قالت رئيسة الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، سعدة بوليفة إن فريقا من أطباء الصحة العامة يخضعون لدورة تدريبية استعدادا لتكليفهم بالعمل داخل مختلف أقسام العنايات.

وجاءت تصريحات بوليفة خلال اجتماع عقده الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا داخل قسم التعقيم في مركز بنغازي الطبي.

وأشارت بوليفة إلى أن الاجتماع تطرق إلى خطط التوعية بالفيروس داخل المستشفيات والعيادات الخارجية، وذلك ضمن الخطط الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

وحول الفريق الطبي الذي يخضع لدورة تدريبية، أوضحت سعدة أنه يتألف من 85 طبيب صحة عامة، مؤكدة أن أطباء الصحة العامة تخصص مكافحة العدوى هم خطّ الدفاع الأول لأي مرفق طبي في حال تسلل الفيروس إلى البلاد.

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