قنونو: رصد تحشيدات لقوات الجيش جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن قوات الجيش خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مؤكدا أنه جرى رصد تحركات وتحشيد لقوات الجيش جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب إنهخلال 48 ساعة من إعلان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري عن وقف إطلاق النار تم تسجيل 12 ضحية جراء قصف العاصمة طرابلس، بينهم 6 قتلى بعضهم نساء و 6 إصابات بينها أطفال.

وأضاف قنونو، أنه جرى رصد تحركات وتحشيد لقوات الجيشفي جنوب العاصمة طرابلس ومحيطها مؤكدا صدور تعليمات لقوات الوفاق في خطوط القتال، بالرد عليها .