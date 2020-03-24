وزارة الخارجية: قوات الوفاق قصفت أهدافا مدنية في قصر بن غشير وترهونة

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أن قوات الوفاق قامت بقصف أهداف مدنية في قصر بن غشير وترهونة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الوفاق قامت بضرب الأهداف المدنية في منطقة قصر بن غشير ومدينة ترهونة الآهلة بالسكان.

وأضافت الوزارة، أن العالم يواجه حربا شرسة ضد وباء كورونا القاتل الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والذي دعا القيادة العامة للقوات المسلحة للترحيب بالهدنة ووقف إطلاق النار، إلا أن الميليشيات وحكومة الوفاق والمرتزقة الأجانب مازالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحدي صارخ للمجتمع الدولي بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين.

ودعت الوزارة البعثة الأممية المعنية بليبيا والمجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات وضرورة تفكيك المليشيات وجمع سلاحها للذهاب إلى ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون.