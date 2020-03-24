العباني: قصف مدينة ترهونة لن يثنيها على الجهاد بل يزيدها إصراراً على محاربة الإرهاب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة على إستنكار وإدانة أهالي وسكان ترهونة للهجمات الصاروخية على مدينتهم من قبل من وصفهم بـ”الهمج الأتراك والمرتزقة” الداعمين لمليشيات السراج حسب تعبيره.

العباني قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن ذلك لن يثنيهم على الجهاد بل يزيدهم إصراراً على محاربة الإرهاب وتطهير البلاد من الرجس والخبث للتيارات الإخوانية الفاسدة.

واختتم حديثه بالقول :” ترهونة البطولة لن تهدأ ما دام إرهابي واحد يدنس أرض مدن وقرى ليبيا الحبيبة”.