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العباني: قصف مدينة ترهونة لن يثنيها على الجهاد بل يزيدها إصراراً على محاربة الإرهاب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة على إستنكار وإدانة أهالي وسكان ترهونة للهجمات الصاروخية على مدينتهم من قبل من وصفهم بـ”الهمج الأتراك والمرتزقة” الداعمين لمليشيات السراج حسب تعبيره.

العباني قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن ذلك لن يثنيهم على الجهاد بل يزيدهم إصراراً على محاربة الإرهاب وتطهير البلاد من الرجس والخبث للتيارات الإخوانية الفاسدة.

واختتم حديثه بالقول :” ترهونة البطولة لن تهدأ ما دام إرهابي واحد يدنس أرض مدن وقرى ليبيا الحبيبة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • زيدوا هزوا روسكم لكورونا – لين يكملوا الشعب الليبي – علينا مش عليهم كرونا – آلى يوم أمس – طبيب اجنبي ومصري في اخد المستشفيات يقومون بتخدير شاب ص.ع . ابوزيد – وإجراء عمليه لسرقة كليته وتهريبها لمصر في حقيبة طبية – وقاموا بحجره صحيا وهو في طريقه بسيارته الى صالة الألعاب الرياضية . وقالوا لاهله انه مصاب – وهو ليس بمصاب فقط لسرقة أعضاءه وبيعها في السوق السوداء والعيادات الخاصة لزراعة الأعضاء البشرية التي حرمها الله . والى الان لم يعرف شيء عن حالة هذا الشاب .
    اين الامن والامان …؟!!!

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