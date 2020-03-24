مؤسسة النفط تكشف حجم الخسائر جراء إغلاق الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنإنتاج النفط والغاز بلغ 95,837 برميل في اليوم بحلول يوم أمس الإثنين موضحة أن هذا الانخفاض القسري في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,535,802,366 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وأوضحت المؤسسة أنها لا تزال قادرة على توفير كميات كافية من المحروقات وتوزيعها على كافة الليبيين في جميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية؛ حيث قامت المؤسسة بإرسال حوالي 700 ألف طن من المحروقات منذ بداية يناير وحتى الآن.

وأكدت المؤسسة أنها أنفقت أكثر من 300 مليون دولار منذ بدء الحصار لشراء المحروقات ونقلها إلى شرق ليبيا، بما في ذلك 20 شحنة من الوقود مستوردة بطريقة شرعية للمنطقة الشرقية وحدها، وذلك منذ بدء الحصار.

ودعت المؤسسةالمسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة مطالبة باقي أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقّى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا.

وأشارت المؤسسة إلى أن ناقلة ديزل انتهت يوم أمس من تفريغ 020 حمولتها في ميناء بنغازي. فيما يُتوقع وصول ناقلة محملة بالبنزين إلى الميناء في وقت لاحق. كما تقوم المؤسسةّ بتزويد مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وأردفت المؤسسة أنه لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وبينت المؤسسة أنها تقوم باتخاذ جملة من الإجراءات لحماية الموظفين من فيروس كورونا. حيث يؤدي العديد من الموظفين عملهم الآن عن بعد، وتقوم جميع المنشآت التابعة للمؤسسة باتباع إجراءات السلامة الجديدة التي تتوافق مع توجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض. كما تتمتع فرق الصحة والسلامة في جميع الشركات التابعة المؤسسة الوطنية للنفط الآن بالتدريب الكامل للتعامل مع الوضع.