“الشؤون المالية” في داخلية الوفاق تصدر تنبيهاً بشأن المرتبات

أصدر مكتب الشؤون المالية في وزارة الداخلية التابعة للوفاق، الاثنين، بيانا موجهاً إلى مندوبي مديريات الأمن والأجهزة والمصالح والهيئات المكلفين باستلام البيانات الشهرية للمرتبات أفاد فيه بأن وزارة المالية لن تقوم بتسليم البيانات الشهرية لمرتبات شهر مارس الجاري إلا بعد إحضار الكشف التحليلي عن الشهر الذي يسبقه “فبراير”.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل يومين عن الانتهاء من إعداد وتجهيز مرتبات شهري يناير وفبراير مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الحوافظ يوم الأحد.

ونوهت الوزارة بأنها أوقفت مراجعات المرتبات بالإدارة منذ يوم الأحد الماضي، وفي حال وجود أي استفسارات دعت للدخول إلى مجموعة (إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية) أو موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على البيانات المالية.

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