خارجية الوفاق تناشد الليبيين العالقين بتونس بالبقاء بأماكن الإقامة التي وفرتها لهم الحكومة

أخبار ليبيا24

ناشد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، المواطنين الليبيين العالقين في تونس بالالتزام بالبقاء في غرفهم وشققهم التي تم توفيرها لهم وأن يتجنبوا الخروج وأن يتبعوا الإرشادات الصحية كاملة.

وقال القبلاوي، إن القنصلية الليبية العامة بصفاقس وزعت المواطنين على ثلاث مدن هي بن قردان وحربة وصفاقس ووفرت حتى الآن إقامة لعدد 1187 مواطنًا، مشيرًا إلى أن عملية حصر المواطنين الليبيين العالقين في تونس لازالت مستمرة.

وأكدت وزرة الخارجية بحكومة الوفاق الأسبوع الماضي، أن البعثات الدبلوماسية الليبية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أفراد الجالية الليبية المقيمين بالخارج.

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