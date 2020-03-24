لجنة مجابهة كورونا توصي بإيقاف التنقل بين المدن

رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإيقاف التنقل بين المدن وإيقاف الدارسة إلى حين إشعار آخر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ذلك جاء عقب ترأس وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، الإثنين، الاجتماع الخامس للجنة والذي ناقش ملف المواطنين الليبيين المتواجدين خارج ليبيا والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الخارجية ومقترح توزيع المخصصات المزمع توزيعها على البلديات لتحويلها على رئيس المجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع أيضا دور صندوق التضامن الاجتماعي في تجهيز غرف العزل والحجر المخصصة ناقش الاجتماع أيضا ملف العالقين على الحدود الليبية الجزائرية وملف دخول البضائع إلى البلاد.