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لجنة مجابهة كورونا توصي بإيقاف التنقل بين المدن

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإيقاف التنقل بين المدن وإيقاف الدارسة إلى حين إشعار آخر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ذلك جاء عقب ترأس وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، الإثنين، الاجتماع الخامس للجنة والذي ناقش ملف المواطنين الليبيين المتواجدين خارج ليبيا والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الخارجية ومقترح  توزيع المخصصات المزمع توزيعها على البلديات لتحويلها على رئيس المجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع أيضا دور صندوق التضامن الاجتماعي في تجهيز غرف العزل والحجر المخصصة ناقش الاجتماع أيضا ملف العالقين على الحدود الليبية الجزائرية وملف دخول البضائع إلى البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذه لجنة ليست ليبية – وسيتم ارسال قوة ليبية عسكرية لفحص البضائع والحد من ظاهرة التهريب – التي تحدث في البلاد –
    وايقاف جميع الأنشطة في الصحراء ابتداء من الرالي الاوروبي الى جماعات التنقيب على الاثار والصيد الغير قانوني . في الصحراء الليبية .

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