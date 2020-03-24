مركز الحرس البلدي البركة يقوم بإغلاق محلات المواد الغذائية المستغلة للوضع الراهن

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) _ قام عناصر مركز الحرس البلدي البركة بالتعاون مع قسم النجدة، بإقفال جميع محلات المواد الغذائية المستغلة للوضع الراهن، و قامت برفع الأسعار، في منطقة البركة.

وبحسب المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي،فقط أكد رئيس وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي البركة الرائد أكرم الورفلي إن بناء على تعليمات رئيس غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي المقدم توفيق الورفلي بأنه لا تهاون مع من يستغل الوضع الراهن في رفع الأسعار وعدم الإنصياع للتدابير الوقائية وحظر التجول.

وفي سياق آخر، خرجت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بوعطني إلى سوق الخضروات بمنطقة “سيدي خليفة”، وذلك

من أجل مراقبة ومتابعة التسعيرة حتى لا يتم إستغلال المواطن، ومن يتخلف عن ذلك يحساب قانونيا. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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