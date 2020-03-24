مؤسسة النفط: 67.17 مليون برميل الخسائر التراكمية بسبب إقفالات المواني والحقول

أظهرت نشرة المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الإنتاج التراكمية منذ إغلاق الموانئ والحقول بلغت نحو 67 مليون و 176 الف برميل، في الفترة من 18 يناير الماضي وحتى أول من أمس (22 مارس الجاري).

وقدرت المؤسسة في نشرتها الصادرة مساء أمس الإثنين إجمالي خسائر عائدات النفط بنحو 3.53 مليار دولار، فيما وصل متوسط الخسائر اليومية إلى حوالي 40.79 مليون دولار.

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وأشارت النشرة إلى أن الفاقد اليومي في الإنتاج وصل إلى مليون و 124 ألف برميل. وقالت إن خسائر شهري يناير وفبراير معا بلغ مليارين و 469 مليون دولار.

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