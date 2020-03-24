طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الخميس.. تقلبات جوية وامطار رعدية

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاج الجوية الليبي في نشرة جوية أن تشهد الأجواء تقلبات جوية تؤثر على مناطق غرب ليبيا نتيجة لتحرك منخفض صحراوي متمركز شرق الجزائر.

وأشارت النشرة الجوية إلى أن المنخفض الجوي سيكون مصحوب برياح عاصفة قد تتجاوزسرعتها (60)كلم/ساعة مثيرة للأتربة مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المفتوحة مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا هذه الليلة ويوم الغد.

وبحسب النشرة الصادرة عن المركز فمن المتوقع ان يتحرك المنخفض الجوي جنوب اوروبا تدريجيا من مساء يوم الغد يسبب فى اضطراب حالة البحر ويشمل تاثيره يوم الغد مناطق شرق ليبيا.

ووفقا للنشرة فتكون درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (17 – 24 ) مْ ولا تتجاوز اليوم (14) مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب مابين (28 – 35 ) مْ. وتتحول الرياح تدرجيا من مساء يوم الغد الي غربية فشمالية غربية تسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارةعلى مناطق شمال غرب ليبيا.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح برانى الى شلوق نشط الى قوي يوم الغد على الساحل الشرقي سرعته ما بين (25-35)عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50)متر .

كما حذر المركز من ريح برانى الى شلوق نشط الى قوي على الساحل الغربي سرعته ما بين (25-35)عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50)متر .

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الثلاثاء الموافق 2020/03/24 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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