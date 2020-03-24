مصدر أمني: طائرة تحمل مقاتلين سوريين من تركيا تصل مطار معيتيقة

كشف مصدر أمني ليبي أن طائرة تحمل مقاتليين سوريين تابعين لتركيا هبطت، مساء الأحد، في مطار معيتقية الدولي.

وقال المصدر ، في تصريحات اعلامية لـ”العين الإخبارية”، إن عملية نقل المرتزقة الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس ما زالت مستمرة، ولم تتوقف على الرغم من هدنة وباء “كورونا”.

تأتي هذه المعلومات بعد إعلان البعثة الأممية هدنة “إنسانية” بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وقال غيت أسباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الوطني الليبي، إن رحلات جلب المرتزقة يشرف عليها بشكل شخصي فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وفتحي باشاغا وزير داخليته.

وأضاف أسباق، في تصريحات اعلامية أن الطائرة التي هبطت مساء الأحد، من نوع سارجي تحمل على متنها ما يقارب 70 مرتزقا ومستشارين عسكريين أتراك.

وأوضح أن الرحلات مستمرة بشكل يومي، أغلبها في فترة المساء، كما يتم نقل جثث المرتزقة على متن الرحلات الجوية.

ويوم السبت، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني قبولها بالدعوة الصادرة لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، في بيان صادر عنها.

كما أعرب المجلس الرئاسي في بيان رسمي، عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصا على تجنيب البلاد المزيد من المآسي.

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