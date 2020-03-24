زحام في أسواق مدن الجبل الأخضر.. وأزمة المرتبات تشعل الغضب أمام مصارف البيضاء

تشهد مدن الجبل الأخضر زحاما في أسواق المواد الغذائية ومحال بيع الخضروات ومحطات الوقود، قبل يوم من دخول قرار حظر التجول التام حيذ النفاذ.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرر فرض حظر التجول التام طيلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

كما أقدم مواطنون على إضرام النار في إطارات سيارات أمام مصرفي التجاري والجمهورية بمدينة البيضاء، احتجاجا على عدم نزول المرتبات لشهري يناير وفراير، رغم توجيه رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، المصرف المركزي في البيضاء، وكافة المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف، بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية في الحكومة الموقتة للجهات العاملة.

قرار حظر التجول

وأثار عدم تنفيذ التوجيه غضب المواطنين، فيقول موسى عبد الله لـ«بوابة الوسط»، إنه تفاجأ بعدم توافر السيولة أو صرف مرتبه في حسابه بمصرف الجمهورية، مضيفا: «كيف يمكننا تلبية احتياجاتنا بدون مال، الحظر التام غير مدروس ولن امتثل له وغدا سأخرج».

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فيما قال خالد مفتاح إن القرار سلبياته تفوق إيجابياته، مضيفا أنه سيحاول الحصول على المال من مكاتب التحويلات أو الذهب بخسارة نسبة حتى يستطيع اشتراء حاجياتي.

وفي 28 من فبراير الماضي، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، موضحا أن «المركزي» ببنغازي لم يحيل بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.

ورد المصرف المركزي في بنغازي في 9 مارس، ببيان أكد فيه تسييل المرتبات إلى حساب وزارة المالية بالحكومة الموقتة، قائلا إنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات، «ولكن بضوابط تلتزم بها المالية من خلال تقديمها البيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص».

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