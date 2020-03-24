المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد خلو ليبيا حتى الآن من كورونا

أخبار ليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، خلو ليبيا من فيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الإثنين.

وقال المركز إنه تلقى يوم الإثنين بلاغا بوجود حالة اشتباه واحدة من مستشفى تيجي بمنطقة باطن الجبل الغربي، وبعد فحص العينة مختبريا تبين أن الحالة “سالبة” وخالية تماما من فيروس كورونا المستجد.

وصعّدت ليبيا إجراءاتها في محاولة للوقاية من وصول فيروس كورونا، الذي انتشر بشكل مرعب في أغلب دول العالم وبات يشكل تهديدا كبيرا.

أعلنت الحكومتين الليبيتين في شرق البلاد وغربها فرض حظر التجول في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل ليبيا.

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