الخدمات الصحية بنغازي تتخذ إجراءاتها العاجلة لمكافحة وباء كورونا

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) _ قامت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، باتخاذ كافة أجراءتها الوقائية العاجلة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

و أوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن إدارة الخدمات الصحية، قامت يوم أمس الثلاثاء، بتكليف فريق عمل لتطهير و رش دور الرعاية الاجتماعية و المرافق الأولية و مركز المعاقين و المؤسسات الأمنية.

وأشار المكتب إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع هيأة السلامة الوطنية ولجنة التعقيم في جامعة بنغازي، علما بأن فريق العمل يضم اتحاد الطلبة وموظفي العيادة الجامعية. (وال _ بنغازي) أ ج / ه ع

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