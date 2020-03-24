اخبار ليبيا الان

الخدمات الصحية بنغازي تتخذ إجراءاتها العاجلة لمكافحة وباء كورونا

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) _ قامت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، باتخاذ كافة أجراءتها الوقائية العاجلة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

و أوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن إدارة الخدمات الصحية، قامت يوم أمس الثلاثاء، بتكليف فريق عمل لتطهير و رش دور الرعاية الاجتماعية و المرافق الأولية و مركز المعاقين و المؤسسات الأمنية.

وأشار المكتب إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع هيأة السلامة الوطنية ولجنة التعقيم في جامعة بنغازي، علما بأن فريق العمل يضم اتحاد الطلبة وموظفي العيادة الجامعية. (وال _ بنغازي) أ ج / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك