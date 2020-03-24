دغيم: الجيش يعمل على إستعادة الدولة الليبية من الميليشيات الإرهابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن تركيا بطبيعتها دولة توسعية وتدعم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً أن الجيش الوطني يقوم بتحركات قوية للقضاء على الميليشيات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى الدولة الليبية.

دغيم وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز”المصري” أمس الاثنين أشار إلى أن ليبيا تشن حربًا ضروسًا على الإرهاب والقضاء على الميليشيات الإرهابية في كل أنحاء البلاد كما أن الجيش الوطني يعمل على استعادة الدولة الليبية من الميليشيات الإرهابية.

وبشأن السياسات التركية العدوانية في الشرق الأوسط بشكل عام وليبيا بشكل خاص، أوضح دغيم أن تركيا طبيعتها توسعية وهى الآن تتموضع لما بعد 2023 وانتهاء اتفاقية لوزان وأنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان يدعمان إثارة الفوضى في الشرق الأوسط.

ووصف عضو البرلمان تحركات الجيش في الأيام الأخيرة خاصة ضد تركيا وتحرير المدن الليبية بـ”القوية” لتحرير طرابلس من الإرهاب والفوضى وتحرير القرار السيادي الليبي والموارد الليبية، مطالباً الشعب الليبي الوقوف بجانب الجيش للتخلص من العدوان الذى يمارس عليه من عدد من القوى الخارجية والداخلية.

وتابع:” فالحسم العسكرى هو الأفضل ولكنه صعب، لذلك الحل هو التفاوض السياسي المصاحب للعمليات العسكرية وصولا إلى مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية تمارس أعمالها من مدينة أخرى كمقر مؤقت إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس عبر لجنة مشتركة من قيادة الجيش والحكومة القادمة”.

وفيما يتعلق بشكل الحكومة الجديدة التي من الممكن تشكيلها بعد تحرير طرابلس وعزل حكومة الوفاق،رأى عضو مجلس النواب أن تكون الحكومة المقبلة موسعة وسياسية ومن نوع الوحدة الوطنية يشارك بها الجميع وتكون أولوياتها:”مقر مؤقت بمدينة،محايدة ترتيبات أمنية بطرابلس،مصالحة وطنية والعمل على التكاتف الوطني، إعادة هيكلة الإدارة الوسطى،وضع سياسة خارجية متزنة ومحايدة، والإعداد لدستور جديد توافقي”.

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