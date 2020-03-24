اللواء 73 مشاة يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف العسكري في طرابلس

طرابلس-العنوان

عُقد بمقر غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة بغرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم كل من اللواء أحمد سالم ضابط عمليات غرفة العمليات الرئيسية، وآمر مكلف لقوة اللواء 73 مشاة العميد كمال بوخشيم وأمراء وضباط وحدات اللواء 73 مشاة.

وأعلنت القوات المسلحة، يوم الإثنين، أن الميليشيات في طرابلس خرقت الهدنة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وقصفت أحياء في مدينة ترهونة.

وأبدت القوات المسلحة، يوم السبت، ترحيبها بدعوة وقف القتال لأغراض إنسانية، لأجل التركيز على مواجهة فيروس كورونا في ليبيا.

وأوردت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، أنها “حرصت دائما على وقف القتال، رغم الخروق المتكررة من قبل الميليشيات والمرتزقة الذين لا يراعون أي معاهدات أو مواثيق دولية”.