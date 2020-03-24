غوتيريش: الوضع لا يسير على ما يرام في ليبيا رغم الهدنة المعلنه مؤخراً

ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الإثنين إن الوضع لا يسير على ما يرام في ليبيا رغم الهدنة التي أعلنت مؤخراً هناك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وفقاً لوكالة”الأناضول”.

ودعا غوتيريش إلى وقف فوري للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة لمواجهة فيروس كورونا.

وأردف قائلاً”سيتحدث كل ممثلي الأمين العام المعنيين مع الأطراف المعنية وسيحاولون خلق ديناميكية عالمية حتى تتمكن جميع البلدان من الضغط على أطراف الصراعات في كل مكان لوقف القتال”.

كما استطرد حديثه: “هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة تلك المواقف خاصة وأن الأطراف عنيدة للغاية في عدم الإذعان للحاجة إلى وقف إطلاق النار والجميع يعلم أنه لا يوجد حل عسكري، وان استمرار القتال يزيد من المعاناة ويجعل التعامل مع فيروس كورونا أكثر صعوبة الآن”.

وذكر أنهم سيطلقون الأربعاء نداء إنساني بقيمة ملياري دولار للسماح لهم بالحصول على استجابة إنسانية أكثر فعالية فيما يتعلق بمكافحة كورونا، مشيراً إلى أنه أرسل إلى قادة مجموعة العشرين لحشد الجهود لمكافحة الفيروس.

وتابع “نحن بحاجة كذلك إلى تعبئة الموارد المالية للسماح للبلدان النامية نفسها لتكون قادرة على الحصول على استجابة اقتصادية واجتماعية كافية لمعالجة الأزمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية