أردوغان يخرق “هدنة كورونا” ويرسل عشرات المرتزقة إلى ليبيا

كشف مصدر أمني ليبي عن وصول طائرة مساء الأحد إلى معيتيقة وعلى متنها عشرات المرتزقة السوريين وأضاف المصدر في تصريح للعين الإخبارية أن الرحلات لا تزال مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا على الرغم من إعلان الهدنة الإنسانية بسبب وباء كورونا.

ويأتي هذا الاستهتار بفيروس كورونا من تركيا التي لم تتوقف عن إرسال مرتزقتها إلى ليبيا على الرغم من تفشي الوباء فيها وإعلان الرئاسي إغلاق المجال الجوي والبري في ليبيا ضمن حالة الطوارئ التي أعلنها بسبب انتشار الوباء في العالم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الوطني غيث اسباق، أن رحلات جلب المرتزقة يشرف عليها السراج وباشاغا بشكل شخصي، وبين اسباق أن الطائرة التي وصلت مساء الأحد هي من نوع سارجي وتحمل على متنها ما يقارب السبعين مرتزقا ومستشارين أتراك وأن الرحلات مستمرة بشكل يومي وغالبا ما تكون خلال فترة المساء.

وتطبيقا لمقولة “إن لم تستح فافعل ما شئت” يعمل الرئيس رجب أردوغان على تأجيج الصراع في ليبيا مستغلا انشغال العالم بالقضاء على وباء كورونا دون النظر في مستقبل ليبيا الخالية إلى حد الآن من الفيروس.

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