تجدد الاشتباكات بمحاور طرابلس..والطرفان يتبادلان الاتهامات

تجددت الاشتباكات في محاور القتال بالعاصمة طرابلس رغم إعلان الطرفين عن وقف إطلاق النار بسبب الأوضاع الإنسانية ومواجهة وباء كورونا.

المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اتهم الجيش الوطني بقصف منطقة عين زارة مشيرا إلى أن القصف أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح بحسب قوله، مشيراً إلى أن قوات الوفاق ردت على مصادر النيران بالأسلحة الثقيلة لافتا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للجيش الوطني تحاول التسلل إلى محوري الهيرة وعين زارة.

من جهته قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن المجموعات المسلحة خرقت وقف إطلاق النار وقصفت مواقع للجيش مؤكدا أن هذا الخرق حدث في منطقة الهيرة التي تم فيها استهداف عناصر الجيش بالمدفعية.

ومن جانبها اتهمت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المجموعات المسلحة التابعة للوفاق بضرب الأهداف المدنية في منطقة قصر بن غشير ومدينة ترهونة، موضحة أن هذه المجموعات ما زالت تمارس الانتهاكات والجرائم في تحد صارخ للمجتمع الدولي ووقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في السابق وذلك بضرب الأهداف المدنية واستهداف المدنيين.

وفي ظل هذه التطورات العسكرية والاستنفار العالمي في وجه كورونا، فهل سنرى تطبيقا حقيقيا لوقف إطلاق النار من أجل الأعمال الإنسانية للتصدي لوباء كورونا الذي يخشى انتشاره في محاور القتال أو بين المواطنين ما سيكون له عواقب وخيمة.

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