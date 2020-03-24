قيادي عسكري: قوات الوفاق تلجئ لسلاح خطير.. وجويلي متورط -فيديو

لجأت قوات حكومة الوفاق إلى سلاح خطير وهو تفخيخ الطرق الرابطة بين المنطقة الجنوبية والعاصمة طرابلس.

وقال مفتاح معزب المسؤول بالمكتب الإعلامي للكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، إن أفراد الكتيبة وأثناء عملية الدوريات المستمرة لهم وجدوا مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.

وأضاف معزب، في تصريحات اعلامية، أن أفراد الهندسة العسكرية بالسرية تمكنوا من تفكيك هذه المفخخات قبل انفجارها.

وأشار إلى أن مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان تابعة للقيادي أسامة الجويلي هي التي قامت بوضع هذه المفخخات بهدف قطع الطريق وخطوط الإمداد للقوات المسلحة.

وأوضح أن هذه الجماعات قامت بزرع هذه المتفجرات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، ولتخفيف الضغط والحصار من قبل قوات الجيش الليبي عليها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وشدد على أن قوات الجيش مستمرة في حملات دوريات دقيقة من أجل القضاء على مخططات هذه المجموعات المسلحة والخارجة عن القانون.

الكتيبة 152 مشاة آلية اجدابيا تعثر علي متفجرات جاهزة للتفجير في إحدى العبارات تحت الطريق مابين #الشويرف و #القريات.. Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Monday, March 23, 2020

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