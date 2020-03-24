خارجية الحكومة الليبية تدين قصف مليشيات الوفاق لمدينتي قصر بن غشير وترهونة

بنغازي-العنوان

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية قصف مليشيات حكومة الوفاق للأحياء المدنية في قصر بن غشير وترهونة.

وقالت السفارة، في بيان، “قامت المليشيات كعادتها في سلوك إجرامي جديد منافٍ للقيم والأخلاق والأعراف وفي خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرب الأهداف المدنية في منطقة قصر بن غشير ومدينة ترهونة الآهلة بالسكان”.

وأضافت، “في الوقت الذي يواجه العالم حربا شرسة ضد وباء كورونا القاتل الذي يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي والذي دعا القيادة العامة للقوات المسلحة للترحيب بالهدنة ووقف إطلاق النار، إلا أن الميليشيات وحكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية والمرتزقة الأجانب مازالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحدي صارخ للمجتمع الدولي بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين”.

وقالت، “إننا إذ ندين هذه الممارسات ندعو البعثة الأممية المعنية بليبيا والمجتمع الدولي لإدانتها وضرورة تفكيك المليشيات وجمع سلاحها للذهاب إلى ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون”.