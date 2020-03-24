«بلدي نالوت» يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

قرر المجلس البلدي نالوت يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وتضم اللجنة عدد من أعضاء المجلس وممثلين عن جهات أمنية وصحية، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واتخذ المجلس إجراءات أخرى منها رفع درجات الاستعداد في مستشفى نالوت المركزي، وإدارة الخدمات الصحية بمنطقة نالوت، وفرع المركز الوطني للأمراض السارية نالوت.

إجراءات لمواجهة الأزمة

كما خاطب فرع الدعم المركزي نالوت، للقيام بمهام ضبط حركة العمل بمحطات توزيع الوقود وهي محطة الرحمة، ومحطة باب المدينة، ومحطة تكويت، والإشراف على عملية التوزيع، وبأن لا تتجاوز قيمة التعبئة عشرة دينار للمواطن.

ووجه جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالمحافظة على التسعيرة، داعيا الجميع الالتزام بشروط الصحة العامة وارتداء القفزات ووضع الكمامات والقيام بعمليات التعقيم خاصة في المخابز والمقاهي والمسالخ والحلاقين.

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ودعا المجلس المواطنين ترشيد الاستهلاك وعدم إثارة الهلع والفزع والبقاء في المنازل، مطالبين العائدين من السفر عزل أنفسهم في غرفة في بيوتهم لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم، وتأجيل الأعراس والمناسبات الاجتماعية، والاكتفاء بالتعزية الجماعية في المقبرة.

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