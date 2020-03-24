تنوية جديد لداخلية الوفاق بشأن حظر التجول الكامل في تاجوراء

نوهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بشأن حظر التجول الكامل (24ساعة) في منطقة تاجوراء, مشيرة إلى أنها لم تصدر بشأنه أي تعليمات لمديرية أمن تاجوراء لفرضه.

وأشارت في بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالوزارة، إن قرار حظر التجول الحالي هـو قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم (215) الصادر بتاريخ 21 مارس 2020 بشأن إعلان حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً إلـى حين إصدار التعليمات بالخصوص.

وكانت بلدية تاجوراء قد أصدرت تعميماً قبل يومين معلنة بدء الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية للبلدية ابتداء ًمن الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء.

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