بعد إصرار بلدية تاجوراء.. داخلية الوفاق تجدد تأكيدها على أنها لم تكلف مديرية أمن تاجوراء بفرض حظر تجول كامل

ليبيا – بعد إصرار بلدية تاجوراء على تنفيذ قرارها بشأن حظر التجول الكامل لمدة 24 ساعة جددت داخلية الوفاق برئاسة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا في بيان لها اليوم الثلاثاء تأكيدها على أن قرار بلدية تاجوراء بشأن فرض حظر التجول الكامل في نطاق البلدية إبتداً من مساء اليوم الثلاثاء لم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية.

داخلية الوفاق نوهت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد إلى أنه لم تصدر أي تعليمات من الوزارة لمديرية أمن تاجوراء بخصوص الحظر الذي أعلنته البلدية.

مشددةً على أن قرار حظر التجول الساري حالياً هو ما نص عليه قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق رقم (215) الصادر بتاريخ 21مارس الجاري بشأن إعلان حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً إلى حين إصدار التعليمات أخرى بالخصوص.

يشار إلى أن بلدية تاجوراء قد أعلنت مساء الأحد فرض حظر للتجول والمنع التام والكامل للتجول والدخول والخروج من الحدود الإدارية للبلدية ابتداء ًمن الساعة 6 مساء يوم غدٍ الثلاثاء، محذرة المخالفين بأنها ستفرض غرامة بقيمة 3000 دينار لكل مخالف.

وأرجعت البلدية خطوتها هذه إلى الضعف في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة حيث ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والوعود التي تم الإتفاق عليها مما يشكل هاجساَ وتخوفاَ لديهم بعدم جدوى الاستمرار في تصديق تلك الوعود خاصة مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم تشكيلها ولم تمنح اي دعم مالي يمكنها من مباشرة عملها فعليا حسب البلدية.

المرصد – متابعات

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