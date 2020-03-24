نواب يتبرعون بمرتباتهم لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية إن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب تبرعوا بمرتباتهم لصالح الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة، والذي قامت الوزارة بتأسيسه لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأفادت الوزارة، أن بعد تبني الحكومة الليبية لمبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن تأسيس الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة؛ فقد قرر عدد من أعضاء مجلس النواب التبرع بمرتباتهم لصالح الصندوق، وذلك من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن عضو مجلس النواب، بدر نحيب، تبرع براتب شهرين، كما تبرع كل من عضوي مجلس النواب زايد هدية، ومحمد اجديد، براتب شهر واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24