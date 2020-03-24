نواب يتبرعون بمرتباتهم لمواجهة فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

قرر عدد من أعضاء مجلس النواب التبرع بمرتباتهم لصالح الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة، الذي أسسته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن عضو مجلس النواب، بدر نحيب، تبرع براتب شهرين من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن بعد تبني الحكومة الليبية لمبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن تأسيس الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة، فقد تبرع عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية، كما تبرع النائب محمد اجديد، براتب شهر واحد.