شركة الكهرباء تعلن طرح الأحمال نتيجة فقدان 370 ميغاوات بمحطة مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الأولى الغازية بمحطة مصراتة ومولد البخار الخاص بها للدورة المزدوجة، مما أدى إلى فقد ما قيمته 370 ميغاوات، ووجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة واللجوء إلى عملية طرح الأحمال.

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وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على صيانة الوحدة لإعادتها إلى الخدمة، مشيرة إلى أنه لولا وجود مكب ملاصق لمحطة جنوب طرابلس لما تم اللجوء لعملية طرح الأحمال.

وناشدت الشركة جميع الجهات الاعتبارية ضرورة إيجاد بديل للمكب الملاصق للمحطة حتى تتمكن من تشغيل وحدات التوليد بها ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

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