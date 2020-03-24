إصابات في قصف سجني عين زارة

أعلن جهاز الشرطة القضائية تعرض مؤسستي الإصلاح والتأهيل (سجني) عين زارة ( أ ) و(ب )، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع إصابات بين العناصر العاملة في المؤسستني وبعض النزلاء.

ولم يسفر القصف عن خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضرارا بالبنى التحتية للمؤسستين، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في حين ناشدت وزارة العدل في حكومة الوفاق المجتمع الدولي التدخل الفوري لإيقاف القصف الصاروخي الذي تتعرض له مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (سجن الرويمي).

وحسب الوزارة، تأوي المؤسسة أكثر من 420 نزيلا، وقد تأكد وقوع ثلاث إصابات بين العاملين فيها.

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