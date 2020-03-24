باشاغا: ندعم المبادرات الخيرية لرأب الصدع بين الليبيين

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من مؤسسي مبادرة خيرية صحية للتصدي لوباء فايروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن باشاغا أكد على دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات التي من شأنها المساعدة في رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

والجدير بالذكر إلى أن هذه المبادرة بدعم من مصرف السراي للتجارة والاستثمار وشركة الزاد للتجارة والتسويق الإلكتروني والحركة العامة للكشافة والمرشدات وجمعية الهلال الأحمر الليبي.