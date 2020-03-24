مكب جنوب طرابلس سبب الأزمة .. العامة للكهرباء: فقدان 370 ميجاوات من محطة مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن خروج الوحدة الأولى الغازية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة ومولد البخار الخاص بها، أدى إلى فقد ما قيمته 370 ميجاوات، وبالتالي وجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة واللجوء إلى عملية طرح الأحمال، موضحة أن جاري العمل على صيانة الوحدة لإعادتها إلى الخدمة.

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لو أوجدت الجهات الاعتبارية في ليبيا بديلا للمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس وتم تشغيل وحدات التوليد بالمحطة، لم تلجأ الشركة لعملية طرح الأحمال بسبب خروج وحدة توليد بمحطة مصراتة المزدوجة.

وناشدت العامة للكهرباء كل الجهات الاعتبارية بضرورة إيجاد بديل للمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس حتى تتمكن من تشغيل وحدات التوليد بمحطة جنوب طرابلس ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة خطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

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