اللجنة المكلّفة بصياغة التقرير الوطني تعقد اجتماعها بمقر وزارة الخارجية ببنغازي

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) – عُقِدَ بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي، اجتماع اللجنة المكلّفة بصياغة التقرير الوطني – للاستعراض الدوري الشامل، الذي تقدمه الحكومة الليبية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف، من قبل إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ترأس الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الهادي الحويج، بحضور مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة المنظمات الدولية ومدير إدارة الشؤون العربية ومدير إدارة الإعلام الخارجي وموظفي إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، ومديري إدارات التعاون الدولي بوزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية، المعنيين بالشأن الإنساني.

حيث جرى خلال الاجتماع عرض التوصيات بالخصوص والرد عليها من خلال منظومة التشريعات والقرارات والأعمال التنفيذية الصادرة عن الوزارات المعنية، فيما يعد الاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول برعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث توفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها، كما يعتبر أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدر المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك البلدان، والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي للانتهاكات أينما تحدث.

الجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول كل خمس سنوات برعاية مجلس حقوق الانسان. (وال – بنغازي)

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