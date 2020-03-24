

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 March, 2020

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مكتب ليبيا ، بتدخل الإنساني العاجل لإيقاف القصف الصاروخي العشوائي والحرب القائمة بمحيط مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة ( الرويمي ) الذي يؤوي أكثر من 420 سجين ونزيل بحسب إحصائيات جهاز الشرطة القضائية.

وكما ناشدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،جميع أطراف النزاع المسلح بالوقف الفوري والعاجل للمواجهات العسكرية والدخول في هدنة إنسانية طارئة من أجل السماح للاطقم الطبية وفرق الاسعاف والطوارئ وتمكينهم من الدخول إلى السجن واسعاف الجرحي والمصابين ، وكذلك تمكين فرق المساعدة والهلال الأحمر الليبي من اخلاء و إجلاء السجناء والمحتجزين الموجودين بداخل السحن والمحاصرين بنيران الحرب ونقلهم إلى مكان آمن وضمان سلامتهم وحماية أرواح هولاء السجناء والمحتجزين.

و حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المسؤولية القانونية والإنسانية الكامل حيال إستمرار أستهداف بالقصف الصاروخي العشوائي لهذا السجن وعدم السماح لفرق الإسعاف والطوارئ بدخول لانقاد الجرحي والمصابين واجلاء السجناء والمحتجزين العالقين بسجن والذين هم في خطر كبير جدا على حياتهم وسلامتهم .

كما حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،من مغبة وقوع كارثة إنسانية كبرى في حق هولاء السجناء والمحتجزين إذا لم يتم الاستجابة للنداءات والدعوات الإنسانية العاجلة بوقف المواجهات المسلحة والقصف العشوائي على مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة( الرويمي ) .

و طالبت اللجنة وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بالعمل بشكل عاجل على نقل السجناء والموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل( عين زارة الرويمي ) إلى موقع أمن ويضمن سلامتهم وحماية أرواحهم .

هذا و تعرض محيط مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة صباح اليوم لسقوط عدد من القذائف العشوائية والتي أدت إلى وقوع عدد اربعة إصابات لعناصر جهاز الشرطة القضائية المختصة بتأمين وحماية السجن بالإضافة إلى إصابة احد العناصر الطبية بعيادة السجن .