فقد 370 ميجاوات جراء خروج وحدة بمحطة مصراتة عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الأولى الغازية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة ومولد البخار الخاص بها ما أدى إلى فقد ما قيمته 370 ميجاوات وبالتالي وجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة واللجوء إلى عملية طرح الأحمال، مؤكدة أن العمل جاري على صيانة الوحدة لإعادتها إلى الخدمة خلال الساعات القادمة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه لو قامت الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية بإيجاد بديل للمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس وتم تشغيل وحدات التوليد بالمحطة لما لجأت الشركة لعملية طرح الأحمال بسبب خروج وحدة توليد بمحطة مصراتة المزدوجة.

ودعت الشركة كافة الجهات الاعتبارية لضرورة إيجاد بديل للمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس حتى تتمكن من تشغيل وحدات التوليد بمحطة جنوب طرابلس ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية .