الكبير يرد على توجيهات السراج ويكشف امراً صادماً بشأن منظومة الاعتمادات ورسم النقد الاجنبي

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” خطاباً لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رداً على التوجيهات التي أصدرها أمس، وأعلن الكبير بدء تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير، لافتا إلى أن معاشات مارس مازالت قيد التنفيذ.

ولفت الصديق الكبير في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء، أن المصرف لبى طلبات فتح اعتمادات لجهاز الإمداد الطبي، كما نفذ طلبات توريد المحروقات تقديرا لحالة الضرورة.

وفي تطور صادم وغير متوقع وعلى الرغم من الظروف الراهنة، أكد الكبير أنه في انتظار صدور قرار من المجلس الرئاسي برفع قيمة الرسم المفروض على النقد الأجنبي ليفتح منظومة بيع النقد الأجنبي، كاشفاً أنه سبق وتم الاتفاق على ذلك في اجتماعات سابقة بينهما.

وتحدث الكبير عن مباشرة المصرف المركزي تنفيذ أوامر الصرف الصادرة عن وزارة المالية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2020.

ودعا المصرف المركزي في الوقت نفسه إلى عدم التذرع بتدابير كورونا للتأثير على أداء المؤسسات السيادية، حاثا كافة مؤسسات الدولة على توحيد الجهود وتكاتفها لمواجهة الأخطار والتحديات المتزايدة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالب أمس في خطاب وجهه لمحافظ المركزي بتسييل كافة المرتبات عن شهور يناير وفبراير ومارس، والفتح الفوري لمنظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الغذائية والصحية وفق السياسات المعتمدة.

كما شدد الخطاب على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإصدار التعليمات بتنفيذ أذونات الصرف الصادرة عن وزارة المالية، فضلا عن طلبات التغطية ضمن طوارئ كورونا.

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