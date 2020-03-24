سياله يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في طرابلس

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو مستجدات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا هاتفيا نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا وتطورات الأوضاع في عدة مناطق اشتباكات العاصمة طرابلس.

وعبر سياله عن تعازيه للحكومة والشعب الإيطالي في من قضوا بسبب فيروس كورونا مؤكدا تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.