بوشناف يستثني المحال التجارية من قرار الحظر التام

أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف البلاغ رقم تسعة عشر بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول وباء كورونا المستجد إلى ليبيا.

حيث تضمن البلاغ استثناء جزئيا من الحظر التام لمحلات المواد الغذائية الصغيرة فقط، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بشكل يومي طيلة فترة سريان قرار الحظر التام، على أن تقوم المحلات المشار إليها بتزويد مخزونها بما يكفي الأيام العشرة المقبلة خلال نهار اليوم.

وتشمل تعليمات بوشناف الاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل من مقر السكن.

هذا وكلفت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.

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