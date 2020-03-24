الخراز: تقريبا 95% من خطة الداخلية لمكافحة كورونا لاقت إستجابة من المواطنين

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية طارق الخراز أن الوزارة قامت بدورها فيما يتعلق بمكفاحة وباء كورونا، وأن خمسا وتسعين بالمئة من خطتها لاقت استجابة من المواطنين فيما يتعلق بتطبيق حظر التجول.

الخراز وفي تصريح له نبه إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد فيما يتعلق بتطبيق قرارات وزارة الداخلية، وأن ما يحدث من تجاوزات ستشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

كما وجه رسالة إلى كل من يستهتر بهذه القرارات والتعليمات إلى أن العمل والمصلحة في هذه النصوص ليست إجراءات تعسفية أو جاءت من فراغ، بل جاءت من أجل الحفاظ على أمن المواطن والصحة العامة، داعيا الجميع إلى عدم التهاون في تطبيق حظر التجول.

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