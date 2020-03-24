رئيس جهاز الرصد بقوات الجيش : السراج وباشاغا يشرفان على رحلات جلب المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس جهاز المتابعة والرصد بقوات الجيش الوطني، غيت أسباق، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي باشاغا، بالإشراف على رحلات جلب المرتزقة.

وقال أسباق، في تصريحات لـ”العين الاخبارية”، إن الطائرة التي هبطت، مساء الأحد الماضي، من نوع سارجي تحمل على متنها ما يقارب 70 مرتزقا ومستشارين عسكريين أتراك.

وأوضح أن الرحلات مستمرة بشكل يومي، أغلبها في فترة المساء، كما يتم نقل جثث المرتزقة على متن الرحلات الجوية.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين تم شحنهم إلى ليبيا، وقتلوا في المعارك ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المرصد السوري في بيان له، وصول 14 جثة جديدة لمقاتلين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، موضحًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين انضموا للعمليات العسكرية في ليبيا وقتلوا هناك بلغ 143 قتيلاً من فصائل المعتصم، والسلطان مراد، ولواء صقر الشمال، والحمزة، وسليمان شاه.

وتابع أن القتلى لقوا حتفهم في اشتباكات عبر خطوط جبهة صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة بالقرب من مطار طرابلس، ومنطقة الهضبة، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكشف المرصد في وقت سابق، أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين تم تطوعهم للمشاركة في الحرب في ليبيا ، حيث تجاوز عددهم 6000، موضحًا أن هذا هو العدد الذي طلبته تركيا

وبيّن أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن، ارتفع إلى ما يقرب من 4750 بينما وصل حوالي 1900 آخرين إلى تركيا للخضوع لدورات تدريبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24