أكثر من 77 طنا من المواشي تصل إلى ميناء طرابلس

أظهرت بيانات حديثة نشرتها إدارة ميناء طرابلس وجود ثلاث سفن في منطقة المخطاف محملة بحاويات بضائع وبنزين ومواشي.

ومازالت ناقلة الوقود أنوار الخليج تنتظر دخولها لمنطقة الرسو منذ يوم الجمعة الماضية وعلى متنها 24 ألف طن من البنزين مستورد لشركة البريقة.

وتنتظر سفينة المواشي “سبيرنو” دخولها للميناء وعلى متنها أكثر من 77 طنا من المواشي المستوردة لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت البيانات أيضا وجود سفينة الحاويات والسلع “فينتو دي سيرتو” في منطقة المخطاف تمهيدا لدخولها لمنطقة الرسو لتفرغ حمولتها من الحاويات البالغ عددها أكثر من 220 حاوية بها بضائع وسلع مختلفة.

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