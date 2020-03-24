بالاسماء والصور..نقل 6 جثث لمرتزقة سوريين عن طريق مصراتة وتركيا

كشف مصدر مطلع عن عملية نقل لعدد ” 6 ” جثث من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون ضمن قوات الوفاق في العاصمة طرابلس ضد القوات المسلحة إلى بلادهم سوريا.

وأوضح المصدر أن المرتزقة يتبعون مليشيا “فرقة الحمزة” وقتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس تحديدا يوم الخميس 19 مارس الجاري.

وأشار المصدر إلى أن عملية نقل الجثث جاءت مساء السبت 21 مارس الجاري عبر طائرة تركية، حيث تم استلامها من مطار مصراتة الدولي ومنها إلى تركيا وبرا إلى محافظة إدلب في سوريا.

وأفاد المصدر أن القتلى من المرتزقة السوريين هم عدي مالك قلاع المكنى “أبومالك”، وعلي العيش، وعدي محمدو ، وأحمد القرضة وهؤلاء من مدينة سلقين.

وذكر المصدر أن الإثنان الىخران هما مطشر الجارالله، وشقيقه باسم الجارالله وهؤلاء من مدينة تدمر .

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن اليومين الماضيين ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين تم شحنهم إلى ليبيا، وقتلوا في المعارك ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المرصد السوري في بيان له، وصول 14 جثة جديدة لمقاتلين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، موضحًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين انضموا للعمليات العسكرية في ليبيا وقتلوا هناك بلغ 143 قتيلاً من مليشيا فصائل المعتصم، والسلطان مراد، ولواء صقر الشمال، والحمزة، وسليمان شاه.

وتابع أن القتلى لقوا حتفهم في اشتباكات عبر خطوط جبهة صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة بالقرب من مطار طرابلس، ومنطقة الهضبة، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكشف المرصد في وقت سابق، أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين تم تطوعهم للمشاركة في الحرب في ليبيا ، حيث تجاوز عددهم 6000، موضحًا أن هذا هو العدد الذي طلبته تركيا

وبيّن أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن، ارتفع إلى ما يقرب من 4750 بينما وصل حوالي 1900 آخرين إلى تركيا للخضوع لدورات تدريبية.

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