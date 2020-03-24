ندوة توعوية عن فيروس كورونا لمديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أقيمت في طرابلس ندوة توعوية تثقيفية عن وباء كورونا (COVID_19) بقاعة الشهداء، اليوم الثلاثاء، حضرها مديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومشرفي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وبحسب بيان وزارة العدل بحكومة الوفاق، تهدف الندوة إلى نشر التوعية الصحية وترشيد العاملين بالمؤسسات الإصلاحية إلى كيفية تفادي العدوى من الوباء الذي قد يشكل خطرا يهدد حياة النزلاء.

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وأوضح البيان أن الندوة أشرفت عليها إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل ومستشارين وأطباء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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