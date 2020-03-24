رئيسة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا”: تم تعديل فترة حظر التجول

بنغازي 24 مارس 2020 (وال)- أكدت رئيسة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد الدكتور فتحية العريبي اليوم الثلاثاء، أن ساعات حظر التجول تم تعديلها لتصبح من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة صباحًا من كل يوم.

وقالت رئيسة اللجنة الاستشارية – في تصريحات تلفزيونية – إن هذا القرار؛ رغم أنه يُعتبر غير صحيح في مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، لكنه جاء لما تقتضيه ظروف المواطنين.

وأضافت : “كما يعرف الجميع إن فيروس كورونا المستجد؛ تُحيط بنا من كل جانب، ونحمد الله إننا لم نسجل أي حالة إلى هذه اللحظة”.

وتابعت : “بالأمس تم اتخاذ جملة من إجراءات احترازية صحية صحيحة، للحفاظ على أنفسنا وعلى بلادنا من هذا الوباء، ولابد من الجميع الالتزام ببيته لفترة 14 يومًا، والهدف من ذلك إن الصورة تكون واضحة عند الجميع، لأن أي شخص يحمل هذا الفيروس ستتضح الأعراض خلال 14 يومًا، وهذا هو الهدف من العزل 14 يومًا، لكي يسهل حصر أي حاله تتضح إصابتها بالفيروس”.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الليبية كانت قد أصدرت قرارًا يوم أمس الإثنين، بفرض حظر التجول التام طيلة 24 ساعة، بداية من يوم الأربعاء حتى الثالث من شهر أبريل المقبل. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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